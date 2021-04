Polizei löst Videodreh von Rapper mit 20 Menschen auf

Magstadt. Ein Rapper hat im Kreis Böblingen einen Polizeieinsatz ausgelöst, als er an einer Tankstelle ein Musikvideo drehen wollte. Zeugen sprachen am Donnerstagabend zunächst von 200 Menschen, die sich an der Tankstelle versammelt hätten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten kamen mit einem Großaufgebot zur Tankstelle in Magstadt, wo sie 20 Menschen antrafen.

Die Beamten sperrten die Zufahrten zur Tankstelle ab und kontrollierten die Anwesenden. Der 28 Jahre alte Rapper hatte keine Drehgenehmigung. Die Beteiligten erhielten Platzverweise und werden nun wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Zur Versorgung der Gruppe war zudem ein Pizza-Lieferdienst eingetroffen.

RND/dpa