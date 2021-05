Will Smith zeigt sein Pandemiebäuchlein: „Bin in der schlechtesten Form meines Lebens“

Wenn sich Prominente leicht bekleidet auf Instagram zeigen, dann in der Regel, um ihre makellosen, durchtrainierten Körper zu präsentieren. Anders Schauspieler Will Smith: Der „Men in Black“-Star ist auf einem am Sonntagabend veröffentlichten Foto in Unterhose, Pantoffeln und mit offener Trainingsjacke zu sehen, Letztere verdeckt seinen Bauchansatz dabei kaum. Ganz offen auch der knappe Kommentar, den der 52-Jährige dazu schreibt: „Ich bin ehrlich mit euch – ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens.“

Bei seinen 52 Millionen Followern stößt die Aufnahme auf Begeisterung, es wurde bereits rund fünf Millionen Mal ein Herz vergeben. „Das ist der großartigste Post in der Geschichte von Social Media“, schreibt der Schlagzeuger der Hip-Hop-Band The Roots, Questlove. Die „Selma“-Regisseurin Ava DuVernay meint: „Ich sehe hier kein ‚schlechteste‘.“ Und Arnold Schwarzenegger kommentiert: „Will, armer Junge, ich weine mit dir, obwohl du in besserer Form bist als 90 Prozent der Amerikaner. Mach weiter!“

Einer aktuellen Umfrage der American Psychological Association zufolge haben in der Pandemie 61 Prozent der Amerikaner zugenommen – darunter ganz offensichtlich auch Will Smith.

RND/seb