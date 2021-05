Vor 14 Jahren verschwand Maddie McCann: Eltern teilen emotionale Botschaft

Vor genau 14 Jahren, am 3. Mai 2007, verschwand Maddie McCann im Alter von drei Jahren aus einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz und wird seitdem vermisst. Der Fall berührt noch immer Menschen auf der ganzen Welt – nicht zuletzt, weil er noch immer nicht aufgeklärt ist und die Eltern des Mädchens mit unerschrockener Hoffnung immer wieder den Dialog mit der Öffentlichkeit suchen. Am 14. Jahrestag des Verschwindens ihrer Tochter haben Kate und Gerry McCann auf dem Instagram-Kanal „officialfindmadeleine“ einen emotionalen Post veröffentlicht, in dem sie erneut ihre Verzweiflung, aber auch ihre Dankbarkeit ausdrücken.

Die Eltern des Mädchens, das in wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag feiern würde, schreiben in ihrem Beitrag: „Wir hängen weiter an der Hoffnung, wie klein sie auch sein mag, dass wir Madeleine wieder sehen werden.“ Kate und Gerry McCann danken den Einsatzkräften der Polizei für ihre Unterstützung, sprechen aber auch den mehr als 15.000 Abonnenten des Accounts ihren Dank aus.

Seit vergangenem Juni steht ein 44-jähriger Deutscher im Fokus der Ermittlungen zum Fall Maddie. Aktuell sitzt der Mordverdächtige in einem niedersächsischen Gefängnis eine mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab.

RND/liz