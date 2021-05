Jennifer Gates über die Scheidung ihrer Eltern: „Eine sehr herausfordernde Zeit“

Die Ankündigung, dass sich Bill und Melinda Gates nach 27 Jahren scheiden lassen, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Welt. In ihrer Instagram-Story gibt eines ihrer drei Kinder, Tochter Jennifer, einen Einblick in ihr Gefühlsleben. Die 25-Jährige erzählt, dass „unsere ganze Familie gerade eine sehr herausfordernde Zeit“ durchmacht. Und deutet an, dass sie sehr unter der Trennung leidet: „Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich am besten mit meinem Verarbeitungsprozess und meinen Emotionen umgehen und auch die anderen Familienmitglieder unterstützen kann.“

Jennifer kündigt an, dass sie sich nicht noch einmal persönlich zur Trennung ihrer Eltern äußern wird. Sie bittet ihre Freunde allerdings um „liebenswerte Worte und Unterstützung, die mir die Welt bedeuten würden“. Sie beendet ihre Statement mit: „Danke, dass ihr unseren Wunsch auf Privatsphäre, während wir durch die nächste Phase unseres Lebens navigieren, versteht.“

Kinder gingen auf dieselbe Privatschule wie Bill Gates

Außer Jennifer, die von Familie und Freunden nur „Jenn“ genannt wird, haben Bill und Melinda Gates noch Sohn Rory (22) und die jüngere Tochter Phoebe (19). Die Geschwister wuchsen in Seattle auf und gingen auf dieselbe Privatschule (Lakeside High School) wie einst ihr Vater. Jennifer hatte 2018 ihren Abschluss in Humanbiologie von der Stanford-Universität bekommen. Danach nahm sie eine einjährige Auszeit, um sich auf ihre Springreitkarriere zu konzentrieren. Ihr Vater kaufte dafür extra ein 37 Millionen Dollar teures Ranchanwesen im Reithotspot Wellington in Florida. Dort trat seine Tochter auf Privatturnieren unter anderem gegen die Töchter von anderen Promis an. Darunter Steve Jobs’ Tochter Eve, Bruce Springsteens Tochter Jessica und Steven Spielbergs Tochter Destry.

2020 begann Jennifer ihr Medizinstudium an der Mount Sinai’s Icahn School of Medicine in New York. Seit Januar ist sie mit dem ägyptischen Reiter Nayel Nassar verlobt, den sie auf der Standford-Uni kennengelernt hatte. Auf Instagram schrieb sie dazu: „Ich kann es nicht erwarten, der Rest unseres Lebens zusammen zu lernen, zu wachsen, zu lachen und zu lieben.“

Bei der Scheidung zwischen Bill und Melinda Gates geht es um die Aufteilung des zweitgrößten Vermögens – nach dem von Jeff Bezos und Ex-Ehefrau MacKenzie (144 Milliarden Dollar). Zusammen besitzt das Paar geschätzte 130 Milliarden Dollar, womit sie als Paar hinter Bezos, Elon Musk und dem französischen Unternehmer Bernard Arnault die viertreichsten Menschen der Welt sind.

