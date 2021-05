Alessia Herren nach der Beerdigung ihres Vaters: „In uns lebt Papa weiter“

Am Mittwoch ist der überraschend verstorbene Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren auf dem Kölner Melatenfriedhof beerdigt worden. Familie und Freunde nahmen an der Trauerfeier teil. Auch einige Fans waren gekommen, um Herren auf dem Weg zu seiner letzten Ruhestätte zu begleiten.

Alessia Herren, die 19-jährige Tochter des Sängers, meldete sich nach der Beerdigung auf Instagram. Sie schreibt: „Es war ein schwerer Tag für mich und meine Familie. Wir mussten meinem Vater die letzte Ehre erweisen und ihn zu Grabe tragen. Mein Bruder Stefano und ich haben versucht, alles im Sinne meines Vaters umzusetzen“, schreibt sie. Die Trauerfeier wurde in den Kölner Farben Rot und Weiß gehalten, wie zuvor bereits angekündigt worden war.

Mit der Zeremonie hätten sie Willi Herren die letzte Ehre erweisen können. Weiter heißt es in dem Instagram-Post: „Es wird nicht das letzte Geschenk sein, das wir unserem Vater machen konnten. Denn jeder schöne Tag, jedes Glück, das wir empfinden, wird ihm im Himmel ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. In uns lebt unser Papa weiter – wir leben durch ihn. Danke Papa für alles! Du wirst vermisst und nie vergessen.“

Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Der Schauspieler war aus der ARD-Serie „Lindenstraße“ und aus vielerlei Reality-Formaten bekannt, in denen er tiefe Einblicke in sein nicht immer skandalfreies Leben gab. Außerdem sang er Partyschlager, trat damit regelmäßig am Ballermann auf.

Kurz vor seinem Tod erfüllte sich Herren einen Lebenstraum. Er eröffnete einen Reibekuchenwagen. Der Foodtruck brannte in der Nacht zu Montag vollständig aus. Wie Herrens Geschäftspartner aber nach dem Brand bekannt gaben, wollen sie die „Rievkoochebud“, wie der Wagen hieß, „zurück ins Leben holen“.

