Hamburg. Wegen eines Feuers in einem Arbeitsraum der Hochbahn hat die Hamburger Feuerwehr am Freitag einen Teil des Hauptbahnhofs evakuiert. Auch ein Bürogebäude müsse geräumt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei Menschen hätten eine leichte Rauchvergiftung erlitten. In dem Arbeitsraum seien Lacke und Farben in Brand geraten. Ein Löschzug bekämpfe die Flammen.

Wie die Hamburger Hochbahn auf Twitter mitteilte, kam es durch das Feuer zu Behinderungen im laufenden Betrieb.

RND/dpa