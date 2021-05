Altes Waffeleisen löst in Brandenburg Sondereinsatz von Munitionsbergern und Polizei aus

Putlitz. Ein verrostetes Waffeleisen hat im Nordwesten Brandenburgs einen Sondereinsatz von Munitionsbergern und der Polizei ausgelöst. Ein 47-Jähriger aus dem Umland von Berlin hatte die Experten alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Der Mann hatte auf seinem unbebauten Grundstück am Samstag in Mansfeld bei Putlitz gegraben und in 20 Zentimetern Tiefe einen Metallgegenstand entdeckt, der wie eine Tellermine aussah.

Die Fachleute bargen den eisernen Gegenstand vorsichtig und identifizierten ihn als Waffelbackeisen. Der Polizeisprecher lobte trotzdem die Vorsicht. Man könne ja nie wissen, ob es sich um etwas Explosives handelt.

RND/dpa