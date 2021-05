Explosion in japanischer Chemiefabrik – vier Menschen verletzt

Tokio. Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik im Nordosten Japans sind vier Menschen verletzt worden. Der japanische Fernsehsender NHK berichtete am Dienstag, die Verletzten seien bei Bewusstsein. Die Fabrik in der Stadt Iwaki in der Präfektur Fukushima stelle unter anderem Zinkpulver für Kosmetika her, hieß es. Mit giftigen Stoffen werde dort nicht gearbeitet. Anwohner hatten dem Bericht zufolge am Morgen eine Explosion gehört. Über der Anlage sei weißer Qualm aufgestiegen.

Die Ursache für den Vorfall war zunächst nicht bekannt.

RND/dpa