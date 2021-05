„Cosby Show“-Star Phylicia Rashad wird Dekanin an US-Universität

Washington. Schauspielerin Phylicia Rashad (Claire Huxtable aus der „Bill Cosby Show“) kehrt als Dekanin an ihre Alma Mater zurück. Rashad werde die Leitung der Schule der Künste an der Howard University übernehmen, erklärte Hochschuldirektor Anthony Wutoh am Mittwoch. Wegen ihrer Leidenschaft für die Künste und für den Erfolg der Studierenden sei sie die ideale Besetzung für die Aufgabe.

Die langjährige Schauspielerin und Tony-Award-Gewinnerin, wurde einer breiten Öffentlichkeit durch die Rolle der Ehefrau von Cliff Huxtable, gespielt von Bill Cosby, bekannt. Sie machte ihren Bachelor in Howard 1970 mit der Abschlussnote Magna Cum Laude. In ihrer neuen Rolle soll sie nun die Fakultät neu aufbauen. Die Schule der Künste wurde in den späten 90ern in das College of Arts and Sciences intergriert und soll nun wieder eigenständig werden. Rashad teilte mit, es sei ein Privileg, beim Wiederaufbau eine Rolle zu spielen.

Andere Absolventen der Schule der Künste an der Howard University sind die Schauspielerin Taraji P. Henson („Empire“), der verstorbene Chadwick Boseman („Black Panther“) und Bradford Young, der erste Schwarze, der eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Kamera erhielt. Er wurde 2017 für seine Arbeit an dem Film „Arrival“ nominiert.

RND/AP