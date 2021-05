Wer sich in Ohio impfen lässt, kann eine Million Dollar gewinnen

Des Moines. In den USA gibt es ein Problem, das andere Länder wohl gerne hätten: Vielerorts gibt es zu viele Impfstoffdosen und nicht mehr genug Impfwillige. Deshalb versuchen einige Bundestaaten auf kreative Art, die Menschen zur Covid-19-Immunisierung zu bewegen. Während es in New Jersey Freibier nach dem Piks gibt, kann man in Ohio sogar zum Millionär werden.

Gouverneur Mike DeWine gab am Mittwoch bekannt, dass ab dem 26. Mai wöchentlich eine Million Dollar unter gegen Corona geimpften Bewohnern des Bundesstaates verlost wird. Die Aktion soll seinen Angaben zufolge fünf Wochen lang laufen und von der staatlichen Lotterie durchgeführt werden.

Teilnehmen kann jeder, der am Tag der Verlosung 18 Jahre oder älter ist, seinen Wohnsitz in Ohio hat und vor der Ziehung des Gewinners gegen Corona geimpft wurde. Das Geld will DeWine aus dem Covid-Notfallfonds abzweigen, den er aus Washington erhalten hat.

Gouverneur Mike DeWine: Einige werden mich für verrückt halten

In einem Statement versuchte der republikanische Politiker, Kritikern schon vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen: „Ich weiß, dass einige sagen werden: ‚DeWine ist verrückt geworden. Diese Idee einer Million-Dollar-Verlosung ist Geldverschwendung.‘ Was ich dagegen an diesem Punkt in der Pandemie – an dem es für jeden, der dazu bereit ist, eine Impfung gibt – für unnötig halte, ist ein Verlust von Leben durch Covid-19.″

DeWine hatte zu Beginn der Woche zusammen mit fünf anderen Gouverneuren an einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden teilgenommen, bei dem es darum ging, weitere Amerikaner zu einer Impfung zu bewegen.

Biden zeigte sich dabei grundsätzlich aufgeschlossen, entsprechende Anreize zum Impfen zu schaffen: „Ich vermute, dass das funktionieren würde“, sagte er laut „Washington Post“. Die Impfquote war in den USA zuletzt deutlich langsamer gestiegen.

RND/sin/seb