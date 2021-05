Blitz tötet vermutlich 18 Elefanten in Indien

Gauhati. Blitzschlag hat im Nordosten Indien vermutlich 18 Elefanten getötet. Die toten Tiere, unter ihnen fünf Kälber, seien bei Regen im Kondali-Schutzgebiet im Unionsstaat Assam entdeckt worden, sagte der Forstbeamte Jayanta Goswami am Freitag. 14 hätten auf einem Berg gelegen, vier weiter unterhalb. Erste Untersuchungen deuteten auf Tod durch Blitzschlag hin. Tiermediziner müssten das aber noch näher untersuchen.

Wilde Elefanten sind wiederholt in Dörfer eingedrungen

In Assam leben schätzungsweise 6000 wilde Elefanten, die auf der Suche nach Nahrung die Wälder verlassen. Naturschützer haben die Regierung aufgefordert, Eingriffe von Menschen zu verhindern und freie Korridore zu schaffen, in denen sich die Elefanten sicher zwischen den Wäldern bewegen können. In den vergangenen Jahren sind wilde Elefanten wiederholt in Dörfer eingedrungen, haben Ernten zerstört und sogar Menschen getötet.

RND/AP