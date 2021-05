Lena Meyer-Landrut zurück bei Instagram – mit einer Ankündigung

Es war ein kurzer „Abschied“ von Instagram: Lena Meyer-Landrut (29) hat sich auf der Social-Media-Plattform zurückgemeldet – mit einem kurzen Videoclip, der ganz offensichtlich neue Musik des Popstars anteasern soll.

Noch am Montag hatten sich Fans und Medien gleichermaßen gewundert, als sämtliche Instagram-Posts der Sängerin verschwunden waren. Am späten Dienstagnachmittag veröffentlichte Lena Meyer-Landrut dann einen neuen, „ersten“ Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal. Das zwölf Sekunden lange Video besteht aus kurzen Clips, die die Sängerin in verschiedenen Situationen zeigen – etwa tanzend auf einer Wiese oder auf der Konzertbühne. Es endet mit den Worten „Lena“ und „Optimistic“ sowie dem Datum 21.05.2021. Vermutlich der Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum eines neuen Songs.

Zu dem Video schreibt Meyer-Landrut die Worte „One Third of the Way“ („Ein Drittel des Weges“) und „Optimistic („Optimistisch“).

Fans nehmen die Ankündigung auf das, was da in drei Tagen folgen soll, jedenfalls sehr begeistert auf, wie aus den zahlreichen Kommentaren zu entnehmen ist. Innerhalb von nur gut zwei Stunden sammelte das Video auch bereits mehr als 400.000 Likes.

RND/seb