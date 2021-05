Bombenentschärfung in Frankfurt: 25.000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Frankfurt. Wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe müssen in Frankfurt/Main am Mittwoch 25.000 Menschen ihre Wohnung verlassen. Dies teilte die Stadt am Abend mit. Die Bombe müsse wegen der Bauart und wegen des Zustandes vor Ort kontrolliert gesprengt werden. Eine unkontrollierte Detonation würde in dem dicht bewohnten Stadtteil Nordend massive Schäden an Gebäuden und eine große Gefahr für Menschenleben bedeuten. In der Sicherheitszone werde auch ein Krankenhaus evakuiert.

Die 500-Kilo-Bombe war am Mittag bei Baggerarbeiten entdeckt worden. Wann die eigentlichen Sprengarbeiten des Kampfmittelräumdienstes beginnen können und wie lange diese dauern, sei noch unklar.

Explosiver Fund in Frankfurt am Main

Vor der Sprengung decken Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes den explosiven Fund mit 70 Lastwagenladungen Erdreich ab. An der Bombe werde eine Ladung von 4,5 Kilo Sprengstoff angebracht, mit dem diese dann gezündet wird, sagte eine Sprecherin des für den Kampfmittelräumdienst in Hessen zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt.

