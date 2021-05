Sarafina Wollny bringt Zwillinge per Notkaiserschnitt zur Welt – Silvia Wollny ärgert sich über Hater

Berlin. Reality-TV-Star Silvia Wollny prangert nach der Frühgeburt ihrer Enkel Hasskommentare im Netz an. „Diese ganzen Hater hier, da kriege ich Kotzreize drauf!“, sagte die Elffach-Mutter in einem Video auf Instagram mit Blick auf Beleidigungen und hämische Worte, die unter anderem gegen ihre schwangere Tochter Sarafina gerichtet worden waren. „Wenn ich mitkriege, was auf meine Kinder oder eine hochschwangere Frau draufgetrampelt wird, was ihr gewünscht wird, und und und - da kommt es mir hoch!“

Silvia Wollny: „Ich bin kein Feldwebel, ich bin ein Löwe“

Sie selbst sei von den Kommentatoren als „Feldwebel“ bezeichnet worden, sagte die 56-Jährige, die mit ihrer Familie in der RTL-II-Fernsehserie „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ bekannt geworden war. „Ich bin kein Feldwebel, ich bin ein Löwe, der für meine Kinder gerade steht.“

Wollnys Tochter Sarafina hatte ihre Zwillinge den Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch wegen Komplikationen per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht. Den Umständen entsprechend gehe es den dreien derzeit gut, sagte Silvia Wollny.

RND/dpa