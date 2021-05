Lena Meyer-Landrut zum neuen Album: „Erwartet nicht zu viel“

Ach, da ist sie ja wieder: Lena Meyer-Landrut hat sich bei Instagram zurückgemeldet – und das mit zwei Posts recht zuverlässig, nachdem sie zu Beginn der Woche alle ihre Posts gelöscht hat. Inzwischen ist auch klar, warum: Eine neue Platte hat sie mit dieser Promoaktion angekündigt. Sie heißt „Optimistic“ und kommt am 21. Mai heraus, also zwei Tage vor ihrem 30. Geburtstag.

In einem zweiten Post deutet sie auch darauf hin: „A Third of the Path / A New Path Ahead“ (ein Drittel des Weges / ein neuer Weg voraus). „Bis dahin [zum Geburtstag] habe ich mit viel Liebe und Optimismus die Songs der letzten Jahre für euch auf EPs zusammengestellt.“ Was ist also zu hören?

Lena Meyer-Landrut: „Es ist nur eine Platte aus alten Songs“

In einem Kommentar geht sie ins Detail und bremst erst einmal die hohen Erwartungen der Fans: „Es ist nur eine kuratierte Platte aus alten Songs“, schreibt sie. Also sind nicht etwa neue Songs zu hören, sondern eine neue Zusammenstellung alter Lieder. Den Grund dafür liefert die 29-Jährige auch: „Im Grunde ein weicher Einstieg, weil danach etwas Größeres passieren wird.“ Gleichzeitig verpasst sie der Hoffnung ihrer Fans einen Dämpfer: „Erwartet nicht zu viel an diesem Freitag.“

Also viel Lärm um nichts? Das letzte Album der ESC-Gewinnerin kam 2019 heraus. „Only Love, L“ hieß es. Die neue Platte ist nur eine Wiederauflage – und das „Größere“, was danach kommen soll? Das wird Lena Meyer-Landrut wahrscheinlich wieder öffentlichkeitswirksam auf ihrem Instagram-Profil mit über drei Millionen Followern ankündigen.

RND/goe