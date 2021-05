Hannes Jaenicke fordert mehr Verbote für den Klimaschutz: „Keine andere Wahl mehr“

Der Schauspieler und Naturschützer Hannes Jaenicke fordert mehr Verbote für den Klimaschutz. Als Beispiele nennt er im RND-Podcast „Bosbach & Rach - Die Wochentester“ den weitestgehenden Verzicht auf Fleisch oder die Abschaffung von Billigflügen. „Wir haben keine andere Wahl mehr“, sagt Jaenicke.

Hannover. Dem Schauspieler und Naturschützer Hannes Jaenicke bereitet der Klimawandel große Sorgen. So große Sorgen, dass er von der Politik einschneidende Maßnahmen fordert. Wenn es um den Klimaschutz gehe, gebe es aus seiner Sicht keine Alternative zu deutlich mehr Verboten, betonte der 61-Jährige im Podcast „Bosbach & Rach - Die Wochentester“ von RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und „Kölner Stadt-Anzeiger“.

„Offensichtlich haben viele Parteien eine ganz große Angst, in die Ecke der Verbotspartei geschubst zu werden oder sich das Schimpfwort Ökodiktatur anhören zu müssen. Ganz ehrlich: Wir haben keine andere Wahl mehr“, sagte Jaenicke im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. „Die Liste der Probleme ist so lang, dass es Vogel-Strauß-Politik wäre, so zu tun, als hätten wir überhaupt noch Entscheidungsmöglichkeiten.“ Als Beispiele nannte er Bauern, denen das Grundwasser zu tief abgesackt ist oder Bewohner der Sahel-Zone, die keine Ernten mehr einfahren würden. Oder „Menschen im Südpazifik, denen die Inseln absaufen. Die Frage, ob wir Verzicht lustig finden oder nicht, die wird sich im Lauf der näheren Zukunft schnell erübrigen“, ist Jaenicke überzeugt.

Hannes Jaenicke: „Wir müssen zum Sonntagsbraten zurück“

Insbesondere in punkto Mobilität und Ernährung sind seiner Ansicht nach gravierende Einschränkungen unumgänglich, um die Erderwärmung zu stoppen: „Wir müssen zum Sonntagsbraten zurück, auch wenn das erst einmal wie ein schmerzhafter Verzicht klingt. Der Sonntagsbraten war ja mal ein Ereignis. Genau wie eine Flugreise mal ein Event war. Jetzt fliegen Leute für 19 Euro nach Malle, ballern sich zu - und fliegen am nächsten Morgen ohne Hotelbuchung zurück: Muss das sein? Die Antwort ist ein klares Nein“, so Jaenicke. Menschen müssten den Dingen wieder einen Wert geben. „Dazu gehört Nahrung und auch Fleisch.“

Der Naturschützer beleuchtet in seiner neuesten Dokumentation „Im Einsatz für den Wolf“ die Rückkehr des Raubtiers nach Deutschland. Der Film ist am Dienstag, 25. Mai, um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

