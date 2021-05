Alles aus: Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan trennen sich

Das TV-Reality-Paar Rafi Rachek und Sam Dylan hat sich getrennt. Das bestätigte Rachek gegenüber der „Bild“-Zeitung. Zuvor hatten beide auf ihren Instagram-Profilen alle Paarfotos gelöscht und die Trennung öffentlich gemacht. Beide stellten ihre Profile auch auf privat um, Fotos, Storys und Inhalte können nun nur noch Fans sehen, die ihnen folgen.

Rafi Rachek gibt Corona Schuld am Beziehungs-Aus

2018 buhlte der heute 31-jährige Rachek auf RTL um die Gunst von „Bachelorette“ Nadine Klein, verließ die Show aber nach der vierten Folge. Doch während ihn viele Zuschauer als selbstverliebt und machohaft wahrnahmen, folgte 2019 bei „Bachelor in Paradise“ die große Überraschung: Rafi Rachek, der zuvor bei „Promi Big Brother“ mitgemacht hatte, outete sich als homosexuell. Im gleichen Jahr machte er die Beziehung zu „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan, auch bekannt durch die RTL Sendung „Ich bin ein Star – die große Dschungelshow“ sowie seine Teilnahme beim Promiboxen, öffentlich.

Die beiden Männer lebten gemeinsam in Berlin. Wie die „Bild“ berichtet, soll Corona Schuld am Beziehungs-Aus sein. „Sam und ich haben uns getrennt, weil wir zu viel Zeit miteinander verbracht haben in unserer kleinen Wohnung, was leider zu oft und viel für Streitigkeiten gesorgt hat“, sagte Rachek dem Blatt. Die Pandemie habe die Situation verschlimmert, es habe keine gemeinsame Lösung mehr gegeben. „Ich habe mich von ihm getrennt“, sagte Rachek.

Sam Dylan widerspricht Rafi Rachek: Er habe sich aus anderen Gründen getrennt

Auch Dylan bestätigte das Beziehungs-Aus auf Instagram, schrieb in seinen Storys allerdings, dass er sich getrennt habe, weil „der Punkt gekommen“ sei, „dass es nicht mehr weitergeht“. Er habe sich vor dem Moment gegraust, „und ich habe immer gehofft, dass er niemals kommt“, so Dylan. In einer weiteren Stellungnahme schrieb er, dass die Pandemie nicht der Grund für die Trennung sei.

Darüber, wer die Beziehung warum beendet hat, scheint es zwar keine Einigung zu geben, das Resultat bleibt aber: Die beiden gehen fortan getrennte Wege.

