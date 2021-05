Julia Roberts ist jetzt vollständig geimpft – und animiert ihre Fans

„Voll … geimpft!!!“, schreibt Hollywoodstar Julia Roberts auf Instagram. Dort teilte ihren fast zehn Millionen Fans mit, dass sie nun auch die zweite Covid-19-Schutzimpfung bekommen habe und damit als vollständig geimpft gelte.

Julia Roberts appelliert an ihre Fans, sich gegen Corona impfen zu lassen

Die „Pretty-Woman“-Schauspielerin stellte dazu ein Foto von sich mit einem blauen Hoodie und rosa Sonnenbrille auf die Plattform. Dazu schrieb sie, dass sie über alle Maßen dankbar sei. Dann appellierte die 53-Jährige an ihre Follower: „Falls ihr noch nicht geimpft seid und das große Glück habt, dass ihr eine Impfung bekommen könnt – go, go, go!“ Sie endet mit dem Hashtag We are in this together – zu Deutsch: Wir sitzen alle in einem Boot.

Der Beitrag erhielt mehr als 415.000 Likes. Unter den Kommentatorinnen findet sich auch Roberts’ Schauspielerinnenkollegin Rita Wilson, die mit ihr für den Film „Die Braut, die sich nicht traut“ vor der Kamera stand. „Welcome to the vaccine club!“, schreibt sie – Willkommen im Club der Geimpften.

