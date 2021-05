Hamster steckt in Glasflasche fest: Feuerwehr sorgt für Happy End

Frankfurt. Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Sonntag die Feuerwehr in Frankfurt am Main beschäftigt. Ein Hamster steckte in einer Glasflasche fest und kam von allein nicht mehr heraus. Guter Rat war teuer.

Eine Frau klingelte den Angaben zufolge an der Notfallklingel der Wache 30 in Frankfurt-Sossenheim und zeigte den Beamten und Beamtinnen die Flasche mit dem Hamster, „der sich offensichtlich weigerte oder nicht in der Lage sah, die Flasche wieder zu verlassen“, twitterte die Frankfurter Feuerwehr am Sonntag. Feuerwehrleute füllten daraufhin etwas Sand als „Rutsch­hemmnis“ in die Flasche und ermöglichten dem Hamster so, sein „Gefängnis“ zu Fuß selbstständig zu verlassen, wie es weiter heißt.

Wie der Hamster in die Flasche hinein und warum er nicht wieder rauskam, blieb den Angaben zufolge ungeklärt. „Aber letztendlich nahm alles ein gutes Ende“, schrieb die Feuerwehr bei Twitter.

RND/seb