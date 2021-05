Weiterer Zyklon steuert auf Indien zu: Zehntausende in Sicherheit gebracht

Neu Delhi. Nur zehn Tage nach dem Zyklon „Tauktae“ tost ein neuer Wirbelsturm auf Indien zu – diesmal an der Ostküste. Der Zyklon „Yaas“ werde voraussichtlich am Mittwochmorgen mit Windgeschwindigkeiten von bis 177 Kilometern pro Stunde auf die Küste der Unionsstaaten Odisha und Westbengalen treffen, teilte die Wetterbehörde mit. Am Dienstag wurden Zehntausende Menschen aus tiefer gelegenen Regionen in Sicherheit gebracht. Schiffe wurden aufgefordert, bis auf weiteres in den Häfen zu bleiben.

Vor einem Jahr hatte der Zyklon „Amphan“ Westbengalen verwüstet, wobei fast 100 Menschen getötet wurden. Mitte Mai traf „Tauktae“ die indische Westküste und tötete mehr als 140 Menschen. Erschwert wird die Lage durch die aktuelle Corona-Welle. Die Behörden erinnerten die Menschen an Abstandsregeln und Maskenpflicht auch in Notunterkünften.

