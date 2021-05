Sydney: Sportflugzeug macht Notlandung am Strand

Sydney. Ein Kleinflugzeug ist im australischen Sydney an einem Strand notgelandet. An Bord befand sich ein 30 und 26 Jahre altes Ehepaar mit seinem einjährigen Kind. Alle seien unverletzt geblieben, berichtete der Sender ABC am Mittwoch. Zuvor sei wahrscheinlich der Motor ausgefallen.

Ländung hätte in Katastrophe enden können

Am Collaroy Beach in einem nördlichen Vorort Sydneys sei gerade Ebbe gewesen, so dass der Pilot viel Platz für die Landung der einmotorigen „Tecnam P2008“ hatte.

Da in Australien Herbst ist und die Temperaturen kühl sind, seien zudem kaum Menschen an dem Strand gewesen. „Sonst hätte die Landung in einer Katastrophe enden können“, sagte David Stubbs vom medizinischen Rettungsdienst.

RND/dpa