Märchenmusical mit Songs von Britney Spears geplant

Es soll die Songs „Oops!...I Did It Again“, „Lucky“, „Stronger“ und „Toxic“ enthalten. Handeln soll das Musical von Aschenputtel, Schneewittchen und der Kleinen Meerjungfrau.

New York. Die Shakespeare Theatre Company in Washington plant ein Musical über Märchenprinzessinnen mit Musik von Britney Spears. Sie kündigte am Donnerstag „Once Upon a One More Time“ an, das erstmals am 29. November in der Sidney Harman Hall aufgeführt werden soll. Es soll die Songs „Oops!...I Did It Again“, „Lucky“, „Stronger“ und „Toxic“ enthalten.

Das Musical soll von Aschenputtel, Schneewittchen und der Kleinen Meerjungfrau handeln. In der Geschichte von Jon Hartmere werden Märchenprinzessinnen durch das Lesen feministischer Literatur geprägt.

RND/AP