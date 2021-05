Frau will Quarantänehotel nicht verlassen: Festnahme

In Norwegen ist eine Frau im Alter von etwa 30 Jahren festgenommen worden. Sie hatte sich geweigert, nach Ablauf ihrer Quarantäne das eigens dafür eingerichtete Quarantänehotel am Flughafen Gardermoen zu verlassen. Das teilte die Polizei auf Twitter mit.

Frau weigert sich, Quarantänehotel zu verlassen: Festnahme

Die Frau sollte sich demnach für zehn Tage in Quarantäne befunden haben – nach der Einreise in Norwegen müssen Menschen diese entweder in ihrem Zuhause oder in einem speziellen Quarantänehotel absitzen. Doch der Frau gefiel der Service im Hotel offenbar zu gut: Da die Norwegerin keinen festen Wohnsitz in ihrem Heimatland hat, blieb sie einfach.

Als sich die Frau auch am zwölften Tag der Quarantäne weigerte, das Hotel zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch weigerte sich die Norwegerin, das Geld, das sie für den Aufenthalt im Quarantäne­hotel hätte bezahlen müssen, zu zahlen. Nun befindet sich die Frau im Gefängnis – ist aber immerhin auch dort voll versorgt.

RND/msk