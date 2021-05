Familienstreit eskaliert: Männer prügeln sich im Flugzeug

An Bord eines Fluges von Pristina nach Basel ist am Samstagnachmittag ein Familienstreit eskaliert. Zwei Männer, laut der albanischen Zeitung „Le Canton 27″ handelte es sich um Schwiegervater und Schwiegersohn, gerieten aneinander. Die beiden hatten demnach schon vor dem Abflug gestritten, an Bord sei es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen. Videoaufnahmen, die auf dem Flug gemacht worden sein sollen, zeigen, dass ein älterer auf einen jüngeren Mann losging. Offenbar floss dabei auch Blut.

Die Maschine war vom Kosovo aus Richtung Schweiz unterwegs. Zwei Passagiere griffen schließlich ein und trennten die beiden Kontrahenten. Zunächst kehrte Ruhe ein, der Flug konnte normal fortgeführt werden. Doch nach der Landung ging der Streit in die nächste Runde: In Basel-Mulhouse stritten die beiden auf dem Flughafengelände weiter, auch Frauen haben sich schließlich eingemischt, berichtet die Schweizer Zeitung „Blick“ unter Berufung auf die Gendarmerie des Flughafens. Die beiden Männer seien festgenommen worden. Was den Streit auslöste, ist indes noch unbekannt.

RND/msk