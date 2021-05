„Luft-Notlage“: Ryanair-Flugzeug mit Notlandung am BER – Polizei ermittelt

Berlin. Am Flughafen Berlin-Brandenburg ist es am Sonntagabend zu einer Notlandung und einem Polizeieinsatz gekommen. Wie Jan-Peter Haack, Pressesprecher des BER, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigte, meldete eine Maschine auf dem Weg von Dublin nach Krakau eine „Luft-Notlage“. Die Crew bat um eine außerordentliche Landung in Berlin.

Beim Landen um 20.08 Uhr habe die Maschine keine technischen Probleme gehabt, auch die Feuerwehr stellte zunächst keine Mängel fest. Laut Haack seien technische Defekte derzeit ausgeschlossen: „Es handelt sich um eine Polizeilage“, sagte er dem RND. Ob es sich um eine Bedrohungslage handelt, etwa eine Bombendrohung, konnte er nicht sagen.

Bundespolizei kontrolliert Flugzeug zur „Gefahrenabwehr“

Die zuständige Bundespolizei, die das Flugzeug derzeit noch untersucht, spricht von einem Einsatz der „Gefahrenabwehr“. Da der Einsatz noch laufe, könne aus einsatztaktischen Gründen aber nichts zur Ursache der Notlandung gesagt werden, so Bundespolizei-Sprecherin Christina Weigand gegenüber dem RND.

Das Flugzeug wurde auf seine Abstellposition etwas abseits des normalen Betriebs gebracht, die Bundespolizei kontrolliere nun die Maschine. Um 23 Uhr hielten sich die rund 160 Fluggäste bereits im Terminal auf - allerdings unter polizeilicher Obhut. „Wir versorgen die Passagiere nun erst einmal mit Trinken“, sagte Haack.

Zweiter Ryanair-Vorfall innerhalb weniger Tage

Um 23 Uhr dauerten die Untersuchungen noch an. Haack stellte aber klar: Sollte die Bundespolizei das Flugzeug im Laufe der Nacht freigeben, könnte die Reise trotz Nachtflugverbots gen Polen fortgesetzt werden. Auch die Bundespolizei geht davon aus, dass die Maschine bald wieder in die Luft gehen könne. „Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, sollen die Passagiere schnell an ihr eigentliches Ziel kommen“, so Weigand.

Ryanair war erst vergangene Woche im Zentrum einer Notlandung gestanden, als die belarussische Regierung eine Maschine zwang, außerplanmäßig in Minsk zu landen. Sicherheitskräfte haben dabei den regimekritischen belarussischen Blogger Roman Protassewitsch, der im Exil lebt, entführt und verhaftet.

Von Miriam Keilbach/RND