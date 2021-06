Weiter Unwetterpotenzial – Wetterberuhigung erst Mitte der Woche

Offenbach. Nach den teils schweren Unwettern zum Start ins Wochenende drohen auch in den kommenden Tagen vielerorts Schauer und Gewitter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Bis einschließlich Dienstag bleibe es „unbeständig auf feuchtwarmem Niveau mit Unwetterpotenzial“. Erst für Mittwoch stellten die Meteorologen eine Wetterberuhigung in Aussicht.

Experten warnen vor Schauern und Gewittern

Am Sonntag ist es nur im Osten heiter bis sonnig mit lokal geringem Schauerrisiko. Für die übrigen Landesteile warnen die Experten vor Schauern- und Gewittern. Der Schwerpunkt liege in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zu den Alpen. Im Osten werden Tageshöchstwerte von 24 bis 28 Grad erwartet, sonst 18 bis 24 Grad.

Am Montag bleibt es im Osten sowie im Südosten Bayerns heiter bis wolkig, teils auch länger sonnig und meist trocken, wie der Wetterdienst mitteilte. In der Mitte und im Süden Deutschlands können erneut Unwetter niedergehen. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 27 Grad. Ein ähnliches Bild bietet sich laut der Prognosen am Dienstag, es wird nochmal etwas wärmer.

RND/dpa