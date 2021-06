Tödliche Schüsse in Hannover: Tatverdächtiger soll aus Angst gehandelt haben

Laut Aussagen seines Anwalts Fritz Willig will sich der Tatverdächtige bald der Polizei stellen. Ebenso vermeldet der Rechtsbeistand des Flüchtigen, sein Mandant habe am besagten Tag aus Angst zu der Waffe gegriffen. Wie Willig am Samstag gegenüber der „Neuen Presse“ (NP) berichtet, sei das Aufeinandertreffen von Opfer und Täter eine „reine Zufallsbegegnung an einer Verkehrskreuzung“ gewesen.

Laut Zeugenaussagen hat der schwarze Porsche des Todesopfers hinter dem weißen Mercedes in der Arndtstraße gehalten. Ein Mann soll dann aus dem Porsche ausgestiegen sein und mit einem Baseballschläger Seiten- und Frontscheibe eingeschlagen haben. Der Tatverdächtige habe daraufhin aus Angst zur Waffe gegriffen und geschossen.

Notwehr statt Blutfehde?

Laut seines Anwalts wusste der mutmaßliche Täter, um wen es sich bei dem Getöteten handelte. Das Opfer soll in Drogen- und Rotlichtkriminalität verwickelt sein. Wie Willig gegenüber der NP berichtet, fühlte sich sein Mandant durch das spätere Opfer bedroht, er soll den Mann auch zuvor wegen einer Schlägerei angezeigt haben.

Bereits am Samstagmorgen hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet, dass das Opfer schon im Kindesalter als Intensivtäter polizeibekannt war. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an.

RND/liz