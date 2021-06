Mia-Sängerin Mieze Katz ist schwanger: Band muss Tour erneut verschieben

Fans der deutschen Elektropopband Mia werden diese Nachricht mit einem lachenden und einem weinenden Auge aufnehmen: Die Musiker müssen ihre für die Jahreswende geplante Tournee erneut verschieben. Der Grund ist allerdings weitaus erfreulicher als die Corona-Pandemie, die Mia schon einmal zur Absage der geplanten Konzerte zwang: Frontfrau Mieze Katz (42) ist schwanger.

Bei Instagram postete die Band auf dem offiziellen Account ein Foto, das eine Frau mit Babybauch zeigt - das Tattoo an der linken Hand lässt keine Zweifel aufkommen, dass es sich um Mia-Sängerin Mieze Katz handelt. „Ihr Lieben, meine Mama pflegt zu sagen: ‚Erstens kommt es anders. Und zweitens als man denkt.‘ Ich bin mir sicher, dass ihr wisst was hier gemeint ist: Das Leben“, steht in dem Post, gefolgt von der unschönen Nachricht: „Wir werden unsere für Ende 2021 / Frühjahr 2022 geplante ‚Limbo‘-Tour ein weiteres Mal verschieben.“

Grund sei einerseits, dass die Band die Konzerte „ganz ohne Einschränkungen ausgelassen und unbeschwert“ mit ihren Fans feiern wolle. Dann folgt die schöne Nachricht: „Zum anderen, weil wir in letzter Zeit nicht nur an neuer Musik sondern auch erfolgreich an Familienzuwachs gearbeitet haben“ - es folgt ein Baby-Emoji. Für Mieze Katz ist es laut „Gala“ das zweite Kind.

Auch erste neuen Tourdaten geben Mia bereits bekannt - passenderweise trägt Mieze Katz auf dem Foto bereits ein T-Shirt mit den neuen Konzertterminen. Weitere werden laut Band demnächst folgen:

18.11.2022 Zürich 19.11.2022 Basel 23.11.2022 Stuttgart 24.11.2022 Hannover 25.11.2022 Köln 03.12.2022 Magdeburg 04.12.2022 Oberhausen 08.12.2022 Berlin 09.12.2022 Leipzig 14.12.2022 Hamburg 16.12.2022 München 17.12.2022 Kaiserslautern 18.12.2022 Ingolstadt

Und noch eine weitere kleine gute Nachricht haben Mia für ihre Fans: Am 18. Juli in Berlin und am 7. August in Kassel steht die Band noch einmal vor der Babypause auf der Bühne.

RND/seb