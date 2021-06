Neu Delhi. Bei einem Brand in einer Chemiefabrik in Indien sind mindestens 15 Arbeiter gestorben. Mindestens zwei weitere Menschen dürften noch im Gebäude sein, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zunächst war unklar, was den Brand verursachte. Das Feuer in der Stadt Pune sei nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht worden.

Brände und Unfälle sind in indischen Fabriken nicht ungewöhnlich, da Sicherheitsstandards oft nicht richtig befolgt werden.

RND/dpa