Auf der Autobahn: Mann soll aus fahrendem Lastwagen gestürzt sein

Raunheim/Darmstadt. Am Mönchhof-Dreieck nahe dem Frankfurter Flughafen soll ein Mann aus einem fahrenden Lastwagen auf die A3 gestürzt sein. Der Mann, dessen Personalien noch nicht bekannt seien, habe schwere, aber anscheinend keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwochabend mit. Demnach wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

LKW-Fahrer fährt weiter

Mehrere Verkehrsteilnehmer, die am frühen Mittwochabend in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs gewesen seien, hätten beobachtet, wie der Mann rechts vom Auflieger eines fahrenden Sattelzugs auf die Autobahn stürzte. Der Lkw-Fahrer habe die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben den Sattelzug wenig später stoppen. „Die beiden 42 und 60 Jahre alten Fahrer sowie zwei nach derzeitigem Ermittlungsstand 17 Jahre alte Jugendliche, die aus Afghanistan stammen sollen und sich auf der Ladefläche des Aufliegers befanden, wurden vorläufig festgenommen“, hieß es. „Bei den beiden 17-Jährigen sowie dem Verletzten könnte es sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand möglicherweise um Flüchtlinge handeln.“

Unter welchen Umständen der Mann von dem Sattelauflieger stürzte, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

RND/dpa