Chris Hemsworth gratuliert „Avengers“-Kollege Chris Evans zum Geburtstag – mit falschem Foto

Auch Superhelden ziehen gern mal ihre Kollegen durch den Kakao. So gratulierte Chris Hemsworth artig seinem „Avengers“-Co Star Chris Evans zu dessen Geburtstag: „Happy 40th Birthday, Chris Evans. Du wirst immer meine Nr. 1 sein!“, schrieb Hemsworth.

Nur dass „Thor“ dann ein Foto dazustellte, auf dem nicht „Captain America“, sondern Chris Pratt mit ihm in die Kamera grinst – bekannt als Peter Quill alias Star-Lord aus Marvels „Guardians of The Galaxy“-Filmen.

Das Herumfrotzeln zwischen den Marvel-Stars mit Vornamen „Chris“ hat bereits Tradition und auch die Fans kommentieren den Joke. Einer schrieb als Kommentar: „Chris Evans hat sich echt verändert.“ Worauf der nächste Fan (absichtlich falsch) schrieb: „Hör doch auf … es ist doch augenscheinlich Chris Pine“.

Pine, am bekanntesten dafür, dass er William Shatner in der Rolle des Captain James Tiberius Kirk in bislang drei „Star Trek“-Filmen nachfolgte (ein vierter Film ist schon ziemlich lange in der Planung), war bei Marvel die Stimme von Peter „Spider-Man“ Parker im Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“. Und er spielte in den beiden DC-Comic-Verfilmungen um „Wonder Woman“ mit.

Hasta la vista, Chris! Der Terminator verwechselt seinen Schwiegersohn

Es kommt allerdings auch vor, dass Fans die Superheldendarsteller mit Vornamen Chris wirklich verwechseln. Selbst Arnold Schwarzenegger kündigte in einem Podcast seiner Tochter Katherine deren Ehemann mit „Chris Evans“ an, ehe er sich schnell verbesserte: „Sorry, nicht Chris Evans. Ich hab das jetzt verbockt. Ich meinte Chris Pratt, meinen Lieblingsschwiegersohn.“

Der „Guardians “-Star nahm die Verwirrung seines Schwiegervaters mit Humor: „Ich bin dein ‚einziger‘ Schwiegersohn und sollte dann ja wohl auch dein Favorit sein!“

RND/sin