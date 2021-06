Polizei befreit hechelnden Hund aus überhitztem Auto

Rheinstetten. Die Polizei im Kreis Karlsruhe hat einen Hund aus einem überhitzten Auto befreit. Der Wagen stand an einem See in Rheinstetten in der prallen Sonne, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hund habe gehechelt und kein Wasser mehr gehabt. Daraufhin befreiten die Beamten das Tier. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten den Wagen mit dem Hund den Angaben nach am Sonntagnachmittag gefunden und die Polizei gerufen. Auf den Hundehalter kommt nun eine Anzeige zu.

Ein zweiter Hund wurde am Sonntag auf einem Parkplatz bei Inzlingen (Kreis Lörrach) zurückgelassen. Ein Mann hatte das Tier dort in einer Hundebox gefunden und mit nach Hause genommen. Später brachten Polizisten den Chihuahua in ein Tierheim. Dort stellte sich heraus, dass das Weibchen trächtig ist. Die zwei Welpen kamen demnach per Notkaiserschnitt zur Welt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

