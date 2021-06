Mumbai im Monsun – Auto versinkt auf Parkplatz

Mumbai. In der indischen Metropole Mumbai ist ein Auto auf einem Parkplatz in einem schlammigen Loch versunken. Ein viral gegangenes Video des Autobesitzers zeigte, wie das Fahrzeug mit dem Vorderteil voran innerhalb weniger Sekunden immer tiefer in die braune Brühe abtauchte.

Hier zuzuschauen ist extrem unangenehm. Hat man schon in vielen Filmen und Serien vornehmlich aus Hollywood beklemmende Szenen über das schwierige Entkommen aus in klarem Fluss-, See- oder Meerwasser verschwindenden Automobilen kaum ertragen, so ist das „Verschlucken“ des Autos in der Mumbaier Parkplatzbrühe der reinste Horror - speziell für Klaustrophobiker.

Der Beton schwächelte - Das Auto stand über einem ehemaligem Brunnen

Den Grund des Einschlürfens erklärte die Polizei. Der Parkplatz sei über einem ehemaligen Brunnen gebaut worden sei, wie die Zeitung „The Indian Express“ am Dienstag berichtete. Die Betonstruktur sei demnach wohl über die Jahre schwächer geworden, heftiger Regen habe dann zu dem Vorfall am Sonntag geführt.

Zurzeit ist in der Region Monsunsaison mit viel Regen und Überflutungen. Da obendrein die Infrastruktur nicht immer gut ist, tun sich Löcher im Boden auf - in denen auch schonmal Menschen verschwinden.

Das Auto, das aussieht als reise es auf Nimmerwiedersehen Richtung Erdmittelpunkt, konnte von der Polizei schließlich wieder aus dem Loch geholt werden. Man habe das Wasser herausgepumpt und das Fahrzeug mit einem Kran geborgen, sagte ein Beamter laut „The Indian Express“.

RND/dpa