Diebe stehlen 90 Kilogramm Erdbeeren vom Feld

Westerode. In Westerode in Duderstadt hatte eine Diebesbande offenbar großen Hunger: Die Täter oder Täterinnen sollen zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 17 Uhr am Mittwochabend auf einem Erdbeerfeld zugange gewesen sein – und insgesamt 90 Kilogramm Erdbeeren geerntet haben, wie das „Göttinger Tageblatt“ berichtet.

Die Täter oder Täterinnen ließen sich auch nicht davon abschrecken, dass das Feld direkt an einer vielbefahrenen Straße liegt. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen. Der Obstbauer berichtet von einem Schaden von rund 300 Euro.

RND/msk