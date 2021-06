Ein Toter bei Einsturz einer Grundschule in Antwerpen

Antwerpen. Beim Einsturz einer im Bau befindlichen Grundschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen ist am Freitag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Neun weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in dem neuen Stadtquartier Nieuw Zuid Medienberichten verletzt, acht von ihnen schwer. Sie hätten auf der Baustelle gearbeitet. Nach fünf vermissten Menschen werde weiter gesucht, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Bei ihnen handele es sich vermutlich ebenfalls um Bauarbeiter. Die Rettungsaktion werde auch in der Nacht fortgesetzt, sie werde vermutlich den ganzen Samstag über andauern.

Spürhunde seien im Einsatz, hieß es weiter. Mit Spezialkränen sollten die großen Trümmer beiseite geräumt werden. Ein Dutzend Personen seien aus den Trümmern gerettet worden, berichtete Belga.

Ursache des Unglücks unklar

Bei dem Unglück fiel den Angaben zufolge auch ein Baugerüst in sich zusammen. König Philippe habe sein Beileid ausgedrückt und den Verletzten eine baldige Genesung gewünscht.

Die zuständige Baufirma teilte Belga zufolge mit, man tue alles, um herauszufinden, was passiert sei. „Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten, aber im Moment ist es noch zu früh.“

