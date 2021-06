Delta-Variante in Dresdner Wohnhaus nachgewiesen: Behörden ordnen Massentest an

Delta-Mutante in einem Dresdner Wohnhaus: Die Corona-Variante ist bei vier von zehn Betroffenen aus drei Familien bestätigt worden. Ab Montag will das Gesundheitsamt der Stadt alle Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses – etwa 150 Personen – verpflichtend testen lassen. Bereits am Freitag, so berichten die „Dresdner Neueste Nachrichten“, seien alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet worden.

Unter den positiv Getesteten sind auch Kinder. Entsprechend seien – so der Erkenntnisstand – sechs Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen betroffen. Es handelt sich um eine Kita, drei Grundschulen, eine Oberschule und das Bertolt-Brecht-Gymnasium. Die Kontaktpersonen – Kinder und Beschäftigte – befänden sich bereits in Quarantäne.

Bereits am 15. Juni war bekannt geworden, dass an zwei Schulen und einer Kita Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus vorlagen. Davor hatte das Dresdner Gesundheitsamt ein Hochhaus komplett unter Quarantäne gestellt, nachdem ein indischer Student im Zusammenhang mit der gefährlichen Corona-Variante gestorben war.

