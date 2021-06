Weinstein-Exfrau zeigt sich erstmals mit neuem Partner Adrien Brody

New York. Die Ex-Frau des früheren Hollywood-Moguls und inzwischen verurteilten Sexualstraftäters Harvey Weinstein (69), Georgina Chapman (45), hat sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner gezeigt - Schauspieler Adrien Brody (48). Die beiden liefen am Wochenende beim New Yorker Tribeca Festival Arm in Arm über einen roten Teppich. Bereits seit Monaten hatte es Spekulationen gegeben, dass die beiden ein Paar sein könnten.

Die Modedesignerin Chapman hatte Weinstein 2007 geheiratet, das Paar bekam zwei Kinder. Nachdem 2017 Anschuldigungen sexueller Misshandlungen gegen Weinstein öffentlich wurden, trennte sich Chapman von ihm. Brody hatte 2003 für seine Rolle in dem Film „Der Pianist“ einen Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen.

RND/dpa