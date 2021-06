Urlauber geht mit Rettungsring ins Wasser und ertrinkt im Bodensee

Hagnau am Bodensee. Ein 81-Jähriger ist beim Baden im Bodensee ertrunken. Der Mann war nach Polizeiangaben vom Dienstag in Hagnau (Bodenseekreis) mit einem Rettungsring für Kinder ins Wasser gegangen, weil er ein schlechter Schwimmer war. Nach kurzer Zeit trieb der Rettungsring am Montag ohne den Urlauber im Bodensee. Ersthelfer fanden den Senior den Angaben zufolge in zwei Metern Tiefe etwa fünf Meter vom Ufer entfernt. Reanimationsversuche bleiben demnach erfolglos.

Ein hinzugerufener Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.

RND/dpa