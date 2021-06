Großer Polizeieinsatz nach Schüssen in Frankfurt: Ein Toter in Wohnung gefunden

Frankfurt/Main. Nach angeblichen Schüssen im Westen Frankfurts läuft im Stadtteil Griesheim ein größerer Polizeieinsatz. Wie die Polizei Frankfurt auf Twitter mitteilt, sind mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei rückte am Dienstag mit einem großen Aufgebot an, darunter auch Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE), auch eine Verhandlungsgruppe war vor Ort. Was genau geschehen ist, blieb zunächst unklar. Später meldete die Polizei Frankfurt auf Twitter, dass in einer Wohnung eine leblose Person gefunden wurde.

Die Polizei Frankfurt teilte zuvor mit, dass es zu vorübergehenden Sperrungen von Straßen und im öffentlichen Nahverkehr komme. Laut Polizei und Bundespolizei wurde der Bahnhof Frankfurt-Griesheim vollständig gesperrt, die Bundespolizei twitterte, der Bereich solle gemieden werden. Im neuen Tweet wird angekündigt, dass die Sperrungen „sukzessive aufgehoben“ werden. Die Ermittlungen werden demnach durch das LKA Hessen übernommen.

RND/dpa/hsc