Langewiesen. Nach dem Tod eines Kindes in einer Kita im thüringischen Ilmenau dauern die Ermittlungen an. „Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt oder Fremdverschulden gibt es derzeit nicht“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Das Kleinkind war am Dienstagvormittag in der Kita gestorben.

Um die Angehörigen zu schützen, sehe man weiterhin davon ab, nähere Informationen zu dem Kind und dem Vorfall herausgegeben, hieß es.

RND/dpa