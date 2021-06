Miami: Menschen aus vielen Ländern wohnten im Unglückshaus

Der eingestürzte Wohnturm Champlain Towers South zog Menschen aus vielen Teilen der Erde an, manche für eine Nacht, manche, um dort zu leben: Ein Paar aus Argentinien und seine kleine Tochter wohnten darin. Ein beliebter pensionierter Lehrer aus dem Raum Miami und seine Ehefrau. Orthodoxe Jüdinnen und Juden aus Russland. Menschen aus Israel. Die Schwägerin des Präsidenten von Paraguay. Nur einige Beispiele.

All die gerade Genannten gehörten zu den fast 160 Menschen, die am Freitagmorgen (Ortszeit) noch vermisst wurden, am Tag nach dem teilweisen Einsturz des zwölfstöckigen Gebäudes. Der auf der Strandseite gelegene Flügel fiel in sich zusammen und es blieb ein mehr als zehn Meter hoher Haufen aus Beton und Metall zurück.

Die Behörden erwarten ein Ansteigen der Opferzahl

Bis Freitagmorgen wurde der Tod von vier Menschen bestätigt. Doch offizielle Stellen befürchteten, dass die Opferzahl stark steigen wird. Elf Verletzte wurden vermeldet, von denen vier im Krankenhaus behandelt wurden.

„Dies sind schwierige Zeiten, und die Dinge werden noch schwieriger werden“, sagte der Polizeidirektor von Miami-Dade, Freddy Ramirez. Rettungskräfte waren in der Nacht weiterhin im Einsatz in der Hoffnung, Überlebende zu finden. Eine Leiche wurde offenbar in einem gelben Leichensack fortgetragen. Die Ursache des Einsturzes des 1981 errichteten Gebäudes in Surfside, einem Vorort von Miami, sei weiterhin unbekannt, hieß es von offizieller Seite.

Etwa die Hälfte der etwa 130 Wohnungen des Gebäudes waren betroffen. Rettungskräfte zogen in den ersten Stunden nach dem Einsturz 35 Menschen aus den Trümmern.

Geräte zum Aufspüren von Geräuschen hätten keine Stimmen eingefangen, aber mögliche Klopfgeräusche, was Rettungskräften Hoffnung gemacht habe, dass noch Menschen am Leben seien, sagte Raide Jadallah von der Feuerwehr von Miami-Dade. Rettungskräfte stießen von unten in die Trümmer vor, wofür sie die Tiefgarage des Gebäudes nutzten.

Die Arbeit der Retter ist extrem gefährlich

Bürgermeisterin Daniella Levine Cava sagte, die Arbeit der Retter sei extrem gefährlich. „Trümmer fallen auf sie, während sie ihre Arbeit machen. Wir haben Statiker vor Ort, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzen, aber sie machen weiter“, sagte Cava.

Persönliche Gegenstände zeugten von den Bewohnern: Ein Etagenbett für Kinder hing sich in einem der oberen Stockwerke auf. Eine Bettdecke lag in einer der unteren Etagen, dazu Fernseher, Computer, Stühle. Viele Menschen warteten in einem Zentrum in der Nähe der Einsturzstelle auf die Ergebnisse von DNA-Proben, mit deren Hilfe Opfer identifiziert werden können.

Viele Lateinamerikaner sind unter den Vermissten

Das argentinische Ehepaar Andres Galfrascoli und Fabian Nuñez hatte die Nacht auf Donnerstag mit seiner sechsjährigen Tochter Sofia in einer Wohnung verbracht, die dem Freund Nicolas Fernandez gehörte. Galfrascoli, ein Schönheitschirurg aus Buenos Aires, und der Theaterproduzent Nuñez waren nach Florida gekommen, um der Corona-Pandemie und den strengen Lockdowns in Argentinien zu entkommen.

Es habe sie viel Mühe gekostet, Sofia zu adoptieren, berichtete Fernandez. „Von allen Tagen war dies der schlechteste, um hier zu sein“, sagte er. „Ich hoffe, es ist nicht der Fall, aber wenn sie auf diese Weise sterben, wäre das sowas von ungerecht.“

Sie waren nicht die einzigen Vermissten aus Südamerika. Neun Menschen aus Argentinien, sechs aus Paraguay, vier aus Venezuela und drei aus Uruguay würden vermisst, gaben Außenministerien und Konsulate der Länder bekannt. Unter denen aus Paraguay war Sophia López Moreira, die Schwägerin von Präsident Mario Abdo Benítez, und ihre Familie. Israelische Medien berichteten, dass der Generalkonsul in Miami, Maor Elbaz, glaube, dass 20 Bürgerinnen und Bürger seines Landes vermisst würden.

„Sie waren so glückliche, fröhliche Menschen“

Ebenfalls vermisst wurden Arnie Notkin, ein pensionierter Grundschul-Sportlehrer, der im Großraum Miami unterrichtet hatte, und seine Frau Myriam. Sie hatten im dritten Obergeschoss gewohnt. „Jeder schrieb: ‚Oh mein Gott, er war mein Trainer‘“, sagte Fortuna Smukler, die Facebook durchsuchte in der Hoffnung, dass jemand berichten würde, sie seien in Sicherheit. Und fiel unmerklich in die Vergangenheitsform: „Sie waren so glückliche, fröhliche Menschen. Er hatte immer eine Geschichte zu erzählen und sie äußerte sich immer so freundlich über meine Mutter“, sagte Smukler.

Smukler: „Am Anfang gab es Gerüchte, dass sie gefunden worden seien, aber es war ein Fall von verwechselter Identität. Es wäre ein Wunder, wenn sie lebendig gefunden würden.“

RND/AP