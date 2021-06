Drei Menschen in Würzburg erstochen: Verdächtiger war in psychiatrischer Behandlung

Würzburg. Der 24-Jährige, der in Würzburg drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt haben soll, war in psychiatrischer Behandlung. Das gab der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Abend bekannt.

Bei der Messerattacke in Würzburg waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt worden. Die Hintergründe der Attacke am Freitag mitten in der Innenstadt waren zunächst unklar. Ein Großteil des Gebietes wurde am Nachmittag abgeriegelt.

Der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter Somalier, sei überwältigt und festgenommen worden, hieß es. Die Polizei habe dafür schießen müssen. Der Verdächtige sei verletzt worden, aber außer Lebensgefahr.

„Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter“, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Tatmotive wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

RND/dpa