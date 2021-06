Sie tötete ihren Peiniger: Valérie Bacot muss nicht zurück ins Gefängnis

Chalon-sur-Saône. Als Valérie Bacot hört, dass sie vielleicht nicht mehr ins Gefängnis muss, weil nicht einmal der Staatsanwalt das fordert, da kann sie einfach nicht mehr. Nach seinem Plädoyer und noch bevor ihre Verteidigerinnen das Wort ergreifen und es zum Urteilsspruch kommt, bricht die Angeklagte zusammen. Medizinische Hilfe wird geholt, die Gerichtsverhandlung in der ostfranzösischen Stadt Châlon-sur-Saône zwei Stunden lang unterbrochen.

Und tatsächlich fiel am Abend ein mildes Urteil für Bacot: vier Jahre Gefängnis, davon drei auf Bewährung. Weil sie bereits ein Jahr in Untersuchungshaft verbracht hat, kam sie sofort frei. Das Gericht berücksichtigte damit die tragischen Hintergründe ihrer Tat. Im März 2016 hatte die Französin ihren Mann Daniel Polette mit einem Schuss in den Nacken getötet und damit ihrem eigenen Martyrium, das mehr als 20 Jahre angedauert hatte, ein Ende gesetzt. Der 25 Jahre ältere Polette, einst der Lebensgefährte ihrer Mutter, hatte Bacot ab dem Alter von zwölf Jahren vergewaltigt. Obwohl er deshalb zweieinhalb Jahre ins Gefängnis musste, zog er nach seiner Freilassung wieder bei der Familie ein, machte weiter, schwängerte sie als 17-Jährige ein erstes Mal und heiratete sie später. Insgesamt bekam sie vier Kinder von dem Alkoholiker, der sie schlug, erniedrigte und auf Parkplätzen zur Prostitution anbot.

Bacot erschoss ihren Mann im Familienauto

Nachdem er Bacot wie so oft zuvor im Familienauto zum Sex mit einem besonders brutalen Freier gezwungen hatte, erschoss sie ihn von hinten. Die Pistole hatte er für den Fall bereitgelegt, dass es Probleme mit einem Kunden gab. Im Anschluss an die Tat halfen Bacots beiden ältesten Söhne und der damalige Freund ihrer Tochter, den Leichnam zu vergraben. „Ich weiß, dass ich wieder hinter Gitter muss“, hatte Bacot im Vorfeld gesagt. Sie habe in erster Linie ihre Kinder schützen wollen, vor allem ihre Tochter, weil sie befürchtete, dass Polette sich auch an ihr vergehen würde. Die Anwältin des noch minderjährigen Sohnes beschrieb die Angeklagte als „außerordentliche Mutter: liebevoll, schützend, engagiert“. Aber ihr Mandant müsse auch lernen, dass auf ein Verbrechen eine Strafe zu folgen habe, dass ein Mord niemals die Lösung sein könne.

Und doch traf dies im Fall von Valérie Bacot zu, die inzwischen eine Arbeitsstelle gefunden hat. Zweimal hatten ihre Kinder ihrer eigenen Aussage nach die Polizei um Hilfe gegen ihren brutalen Vater gebeten, doch man habe sie jedes Mal einfach wieder weggeschickt. Die Mutter selbst wagte es aus Angst vor ihrem Peiniger nicht, ihn anzuzeigen. Er überwachte sie ständig und hatte sie wiederholt mit dem Tod bedroht.

Angeklagte bat ihre Kinder um Verzeihung

„Als humane Gesellschaft können wir nicht akzeptieren, dass man tötet: Das ist die Botschaft, die Ihr Gericht aussenden muss“, appellierte Staatsanwalt Eric Jallet an das Schwurgericht. In seinen Augen handelte es sich nicht um Notwehr, sondern eine geplante Tötung. Dennoch forderte er nur eine Haftstrafe von fünf Jahren, davon vier auf Bewährung. Psychologische Gutachter hatten ausgesagt, dass sie keine Gefahr für die Gesellschaft darstelle. „Nicht sie sollte vor Ihnen sitzen, sondern ihr Vergewaltiger, ihr Zuhälter. Und alle seine Komplizen: die Eltern von Valérie und die Institutionen, die sie nicht beschützt haben“, sagte eine ihrer Anwältinnen, Janine Bonaggiunta. Hätte Bacot ihren Mann nicht erschossen, wäre sie wohl im Jahr 2016, als in Frankreich 146 Feminizide gezählt wurden, ein Opfer mehr: „Es war sie oder er“, so Bonaggiunta, die einen Freispruch forderte.

Am Ende des Prozesses bat die Angeklagte ihre Kinder um Verzeihung und sagte, sie hoffe, das Erlebte irgendwann überwinden zu können, auch dank ihrer Arbeit: „Dieser Prozess ist wichtig, damit ich eine neue Seite aufschlagen kann.“ Sie wolle einfach nur ein normales Leben, „so wie Sie alle“. Mehr als 700.000 Menschen hatten in einer Onlinepetition „Freiheit für Valérie Bacot“ gefordert.

Von Birgit Holzer/RND