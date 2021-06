Heute drohen weitere schwere Unwetter – im Süden sogar Tornadogefahr

Hannover. Das Wort „Xero“ klingt wie ein Rascheln und Knacken, es ist eine Vorsilbe aus dem Griechischen, sie bedeutet „trocken“, „dürr“. Das Tief dieses Namens, das sich über Frankreich gebildet hat, und das sich seit gestern träge, mit schwachen Winden in den höheren Lagen nach Deutschland hineinschiebt, ist ausgezogen, Dürre und Trockenheit in Deutschland zu beenden − seine Geräuschkulisse ist das Prasseln und Platschen. Schon am Montag sorgte Xero im Süden für schwere Unwetter mit Blitz, Donner, Hagelschlag und Himmelsfluten.

Xero arbeitet sich langsam vor, seine Entladungen sind gewaltig

Und es wird im Süden und Westen auch den Dienstag bestimmen. Dröge und langsam wälze Xero sich heran, kein Sturm, der mal eben schnell übers Land schweift. „Und deshalb kommt es örtlich schon zu gewaltigen Wasserentladungen“, sagt Jürgen Schmidt, Meteorologe beim Wetterkontor aus Ingelheim, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

In Südbayern besteht abends Tornadogefahr

Süden und Südwesten seien wie am Montag auch am Dienstag von den schwersten Unwettern betroffen, im Tagesverlauf würden die großräumigen, kräftigen Gewitter und Regenmassen mit örtlich über 50 Litern pro Quadratmeter Regen auch in die Mitte Deutschlands vordringen. Die größte Gefahr bestehe indes in Südbayern. Für den von Unwettervorwarnungen begleiteten Dienstag sieht Schmidt abends durchaus auch die Möglichkeit eines Tornados, der sich in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben ausbilden könnte. Aber wohl eher nicht in dem Umfang jenes Wirbels, der jüngst einen Schneise der Verwüstung durch Tschechien zog.

Am Mittwochmittag wird sich die Situation im Süden und Westen beruhigt haben und Xero dann über der Lüneburger Heide hängen, sich über Norddeutschland hinwegwälzen. Genau vorherzusagen, wo die Unwetter hier am stärksten auftreten, welche Wassermengen sich welcherorts entladen, sei bei solchen „Zentraltieflagen“ über Mitteleuropa schwierig zu kalkulieren. Nicht jeder im Einzugsbereich von Xero werde ein Unwetter abkriegen, so Schmidt.

Dem Osten wird Xero regionsweise das dringend nötige Wasser bringen

In der Nacht zu Mittwoch werde das Tiefdruckgebiet in den trocken deutschen Osten vordringen und gebietsweise das dort dringend benötigte Wasser ausschütten. „Es soll ganz schön was runterkommen“, sagt Schmidt. In Mittelgebirgslagen könnten sich dadurch örtlich harmlose Bäche in relativ kurzer Zeit in reißende Ströme verwandeln, während es andernorts „nur in Unterführungen oder durch verstopfte Gullys zu Überschwemmungen kommen dürfte“.

Dass am Mittwoch auch im Norden ein Wirbelsturm entstehen könnte, schließt Schmidt aus. Dazu bräuchte es eine „Windscherung“ − relativ schwachen Wind in Bodennähe, relativ starken in höheren Lagen, „damit sich der ‚Rüssel‘ des Tornados ausbilden kann.“ Zu derlei sei Xero am Mittwoch aber nicht mehr fähig.

Unwettergefahr am Donnerstag gebannt

Einher gehe mit der Wasserwalze Xero eine „merkliche Abkühlung“, so Schmidt − die Temperaturen im Osten würden auf 25 Grad sinken, im Süden um Westen auf 20 Grad sagt der Meteorologe für Mittwoch voraus. Donnerstag sei dann die Unwettergefahr gebannt, es werde ein weiterer kühler Tag. Mit freundlicherem und wärmerem Sommerwetter sei dann wieder Anfang bis Mitte nächster Woche zu rechnen.

RND/big