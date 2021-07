Gebäudeeinsturz in Miami: Zwei weitere Leichen geborgen – darunter Tochter (7) von Feuerwehrmann

Miami. Mehr als eine Woche nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes im US-Bundesstaat Florida sind zwei weitere Leichen gefunden worden. Damit steige die Zahl der Toten auf 20, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levin Cava, am Freitagvormittag (Ortszeit).

Die beiden Leichen seien am Donnerstagabend gefunden worden - bei einer von ihnen handele es sich um die siebenjährige Tochter eines Feuerwehrmannes. 128 Menschen würden noch vermisst, so Levin Cava weiter.

Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht

Das Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war vergangene Woche in der Nacht zum Donnerstag teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht.

Am Donnerstag besuchte US-Präsident Joe Biden den Unglücksort. Er versprach eine gründliche Untersuchung des Vorfalls in Surfside nahe Miami. Die Behörden in Florida rechnen außerdem ab Sonntag mit Ausläufern des jüngst in der Karibik von einem Tropensturm zum Hurrikan hochgestuften Sturms „Elsa“.

