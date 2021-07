Absturz von Militärflugzeug auf Philippinen: Mindestens 45 Menschen sterben

Manila. Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf den Philippinen sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Neben 42 Insassen der Maschine seien auch drei Zivilisten am Boden getötet worden, teilte das Militär mit. 49 Soldaten wurden mit Verletzungen gerettet. Das Flugzeug war am Sonntag nach einer fehlgeschlagenen Landung nahe dem Flughafen der Stadt Jolo verunglückt. Einige Insassen retteten sich demnach, indem sie kurz vor dem Aufprall des Flugzeugs noch ins Freie sprangen und so der Explosion entgingen.

„Das Flugzeug hat die Landebahn verfehlt, wollte noch durchstarten, was aber nicht gelang, und stürzte ab“, sagte Generalstabschef Cirilito Sobejana. Die Geretteten seien in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord waren 96 Personen, darunter drei Piloten und fünf Besatzungsmitglieder. Die Piloten seien schwer verletzt worden, hieß es. Am Sonntagabend (Ortszeit) wurden noch fünf Soldaten vermisst.

Grund für misslungene Landung unklar

Warum die Landung am Flughafen von Jolo auf einer der Inseln der Provinz Sulu misslang, war zunächst unklar. Eine Person aus der Luftwaffe sagte der Nachrichtenagentur AP, die Landebahn dort sei kürzer als die meisten anderen auf den Philippinen. Bei einem Fehler könne man nur schwer umsteuern.

Die Soldaten an Bord der Maschine sollten zum Teil für den seit Jahrzehnten andauernden Kampf gegen die Extremisten der Gruppe Abu Sayyaf in der mehrheitlich muslimischen Provinz Sulu eingesetzt werden, sagte Sobejana. Viele von ihnen hätten gerade erst die Grundausbildung abgeschlossen.

Unwahrscheinlich, dass Flugzeug unter Beschuss der Rebellen geraten ist

Es sei unwahrscheinlich, dass das Flugzeug bei der Landung unter Beschuss der Rebellen geraten sei, erklärte Regionalkommandeur Corleto Vinluan. Augenzeugen zufolge war das Flugzeug bei der Landung einfach zu spät dran.

Die Maschine vom Typ Lockheed C-130 Hercules war eines von zwei ehemaligen Flugzeugen der US-Luftwaffe, die dieses Jahr als Teil eines militärischen Unterstützungsprogramms an die Philippinen übergeben worden waren.

Heck des abgestürzten Transportflugzeugs auf Bildern zu sehen

Das philippinische Militär veröffentlichte Bilder, auf denen das Heck des abgestürzten Transportflugzeugs zu sehen war. Die übrigen Teile der Maschine waren verbrannt oder lagen in Trümmern auf einer Lichtung. Soldaten und andere Helfer waren zu sehen, die Verletzte vom Unglücksort trugen.

RND/AP