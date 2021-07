Starke Explosion nahe des Flughafens von Bangkok – elf Verletzte

Bangkok. Eine gewaltige Explosion in der Nähe des Flughafens von Bangkok hat am Montag mindestens elf Menschen verletzt. Die Druckwelle erschütterte auch einen der Terminals, wie die thailändischen Behörden mitteilten. Anwohner im Umkreis von fünf Kilometern seien evakuiert worden, weil die Gefahr bestand, dass tausende Liter Chemikalien auslaufen und weitere Explosionen verursachen könnten. In Schulen und Regierungsgebäuden wurden Notunterkünfte eingerichtet. Der Flugverkehr war nach Angaben der Flughafens nicht beeinträchtigt.

Am frühen Morgen (Ortszeit) sei in einer Fabrik für Plaste- und Schaumstoffe ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Auf Fotos thailändischer Medien waren Feuerwehrleute zu sehen, die über verbogene Metalltrümmer kletterten, um mit ihren Löschschläuchen nahe genug an den Brand heranzukommen. Auf anderen Aufnahmen waren zerschmetterte Fenster und Trümmer auf den Straßen zu sehen. Stunden später erklärte die Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle. Freiwillige suchten nach möglichen weiteren Verletzten.

RND/AP