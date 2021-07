Schauspielerin Claudelle Deckert hat geheiratet: „Es hätte nicht schöner sein können“

Schöne Neuigkeiten von Claudelle Deckert (47): Die Schauspielerin und der PR-Manager Peter Olsson (59) haben sich das Jawort gegeben. Die Hochzeit fand bereits vor einer Woche in Kopenhagen statt. Jetzt hat das frisch verheiratete Paar am Tegernsee gefeiert, wie die 47-Jährige auf Instagram verriet.

„Könnt ihr erahnen, wie glücklich ich bin?“, fragte sie ihre Follower. „Zuerst waren da diese unglaublich emotionalen Tage in Kopenhagen, dann Tegernsee. Tegernsee war ein Feuerwerk von Liebe und Emotionen.“ Dazu postete Deckert mehrere Bilder von sich mit einem Blumenstrauß. In einem zweiten Instagram-Beitrag teilte Deckert weitere Einblicke in ihre Hochzeitsfeier. „Es hätte nicht schöner sein können. Diese unglaublichen Eindrücke werde ich ein Leben lang in mir tragen“, lautet das Fazit der 47-Jährigen.

Im vergangenen Jahr hatten Deckert und Olsson ihre Beziehung öffentlich gemacht. Im Mai dieses Jahres folgte dann der Heiratsantrag. Zur Trauungsfeier waren einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge auch einige Promis gekommen. So hätten etwa Popstar Thomas Anders, Topmodel Barbara Meier-Hallmann und „Tatort“-Schauspielerin Mimi Fiedler mitgefeiert.

Claudelle Deckert wurde durch die RTL-Soap „Unter uns“ bekannt. Dort spielt sie seit 2001 die Rolle der Rechtsanwältin Eva Wagner. 2013 nahm sie außerdem an der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teil. 2013 und 2021 zog sie sich für das Magazin „Playboy“ aus, beim zweiten Mal war sie zusammen mit ihrer Tochter auf dem Cover abgelichtet.

