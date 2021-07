Schwere Explosion auf Schiff im Hafen von Dubai

Dubai. Im Hafen in Jebel Ali in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat sich am späten Mittwochabend eine Explosion auf einem vor Anker liegenden Schiff ereignet. Behörden teilten mit, dass daraufhin ein Feuer in einem Container auf dem Schiff ausgebrochen sei. Einsatzkräfte seien vor Ort. Wenig später teilte das „Dubai Media Office“ mit, das Feuer sei unter Kontrolle. Verletzte oder Tote gebe es nach derzeitigen Erkenntnissen keine.

In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen die Explosion und einen großen Feuerball. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht Ortszeit.

Jebel Ali ist der neuntgrößte Hafen der Welt, der größte künstliche Hafen und der größte Hafen im Nahen Osten.

RND/seb