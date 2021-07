Frühere „Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin Julia Jasmin Rühle bei Unfall schwer verletzt

Die frühere „Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin Julia Jasmin Rühle ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Mittwochabend bei einem Unfall auf der A11 im Landkreis Barnim (Brandenburg) schwer verletzt worden. Der Porsche der 33-Jährigen war in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Mittelleitplanke geprallt und hatte sich anschließend mehrfach überschlagen, berichtet die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ). Bei dem Unfall verlor der Sportwagen drei Reifen, Polizisten fanden sie rund 300 Meter vom Unfallort entfernt. Das Auto wurde bei dem Unfall komplett zerstört: „Man konnte nicht einmal mehr das Modell erkennen“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber RTL.

Rühle, bekannt auch unter ihrem Künstlernamen „JJ“, erlitt ein Polytrauma - der Begriff bezeichnet die gleichzeitige Verletzung verschiedener Körperregionen oder Organsysteme. Die 33-Jährige kam in ein Berliner Krankenhaus, Lebensgefahr besteht aber nach ersten Erkenntnissen nicht, berichtet die MAZ - die Influencerin war wohl zeitweise sogar ansprechbar.

Rühle wurde durch ihre Rolle in „Berlin Tag und Nacht“ bekannt

Die gebürtige Russin Rühle wurde durch die Rolle der JJ in der Reality-TV-Soap „Berlin Tag und Nacht“ bekannt, die sie von 2012 bis 2014 spielte und in der sie auch 2020 noch einmal für einige Monate zu sehen war. 2015 nahm sie an dem Sat.1-Format „Promi Big Brother“ teil. Demnächst ist sie zudem in der Realityshow „Kampf der Realitystars“ zu sehen, welche ab kommenden Mittwoch, 14. Juli, wöchentlich auf RTLZwei ausgestrahlt wird.Sie ist außerdem auch als Sängerin, DJane, Modedesignerin und Erotikdarstellerin tätig.

RND/seb/mit Teleschau